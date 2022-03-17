كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، عن هوية الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم أمس بولاية سكيكدة وكذا عن هوية جثة الإرهابي التي عثر عليها خلال ذات العملية.

وحسب نص البيان، فإن الأمر يتعلق بكل من لسلوس مداني المكنى الشيخ عاصم أبو حيان (المفتي العام للجماعات الإرهابية) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007.

بالاضافة الى زروق بلقاسم المكنى أبو أنس الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، زموري عبد الحق المكنى الحاج الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003.

الى جانب بن حميدة رشيد المكنى حذيفة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، جيلالي عبد القادر المكنى موسى الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

فيما تعود الجثة التي عثر عليها إلى الإرهابي زوين محمد المكنى مقداد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995، يضيف ذات البيان.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصيلة العملية التي أسفرت يوم 19 فيفري الفارط، على القضاء على 07 إرهابيين واسترجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة.

ليتم بذلك القضاء على هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة، ولتؤكد هذه النتائج الإيجابية المحققة مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.

رمزي أحمد توميات