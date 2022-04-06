من المرتقب أن تبث وزارة الدفاع الوطني، اعترافات حصرية للإرهابيين المقبوض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش بولاية سكيكدة.

وأفادت الوزارة في بيان لها :” ترقبوا اعترافات حصرية أدلى بها الإرهــابيــ-ون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش يوم 16 مارس بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل، ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة”.

وكشفت الوزارة، أن هذه الاعترافات تضمنت تفاصيل حول نشاطاتهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهــابيـ-ة إلى غاية يوم توقيفهم.

رمزي أحمد توميات

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