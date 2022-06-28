أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم 562 سيارة من علامة مرسيدس-بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز« SAFAV-MB »، مخصصة للتدخل السريع، نقل الأفراد، الإسعاف ونقل البضائع، بالناحية العسكرية الثانية، بتيارت.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه العملية تأتي في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

كما تأتي هذه العملية لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، إدارات عمومية بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية تندرج ضمن الإستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...