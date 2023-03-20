وزارة الدفاع: تسليم 454 عربة “مرسيدس بنز”

20 مارس، 2023

تمّ أمس الأحد،  تسليم 454 عربة من إنتاج وطني، من علامة “مرسيدس- بنز”. مصنّعة من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، وذلك بتيارت بالناحية العسكرية الثانية

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تمت العملية، تحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. وهذا لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني. المديرية العامة للأمن الوطني وإدارات ومؤسسات عمومية وكذا شركات خاصة.

وتأتي هذه العملية الجديدة، تكملة لعمليات تسليم سابقة لعربات متعددة المهام. والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها بمنتجات ذات جودة. ونوعية بمواصفات عالمية مع الاحترام الصارم للآجال المحددة للتسليم.

رمزي أحمد توميات

20 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

24 نوفمبر، 2021

برمضان يؤكد: رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة للمجتمع المدني

26 سبتمبر، 2020

صب الزيادات لـ8 ملايين مستفيد بداية من 10 مارس المقبل

26 فبراير، 2023

وزيرة الثقافة: اللغة العربية تبوأت مكانة عالية

18 ديسمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: