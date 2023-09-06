وزارة الدفاع الوطني: كشف و تدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية ببومرداس
تمكّنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 أوت إلى 05 سبتمبر الجاري، على إثر عملية بحث وتفتيش ببومرداس، من كشف وتدمير 07 مخابئ للجماعات الإرهابية إحتوت على 10 قنابل يدوية دفاعية، و 4 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى منظار ميدان و كمية من المواد المتفجرة وأغراض أخرى، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.
في نفس السياق، تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، يضيف المصدر.
شرف الدين عبد النور