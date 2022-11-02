وزارة الدفاع الوطني: ضبط ما يقارب 05 قناطير من المخدرات المغربية

2 نوفمبر، 2022

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فان هذه الكمية تُقدر بـ 04 قناطير و78 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم ضبط بندقية رشاشة FMPK وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى (69342) قرصا مهلوسا و839 غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (277) شخصا وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(29) مركبة و(162) مولدا كهربائيا و(132) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن و(74,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 38 شخصا وضبط 09 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 41 طن وكذا (85,1) قنطار من مادة التبغ و1682 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر لتراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

2 نوفمبر، 2022

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