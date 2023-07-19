وزارة الدفاع الوطني: توقيف 315 شخصا بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جويلية الجاري 315 شخصا وضبطت 21 مركبة و 252 مولدا كهربائيا تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.
كما تم ضبط خلال ذات العملية، 99 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل لذات الغرض، يضيف بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور