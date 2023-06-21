وزارة الدفاع الوطني: توقيف 10 أشخاص و ضبط أزيد من 100 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب والمضاربة
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان، 10 أشخاص وضبطت 7 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة قدرت بـ121,6 طن، بالإضافة إلى 35 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت بـ 20247 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف، يفيد المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور