وزارة الدفاع الوطني: استشهاد عشرة عسكريين جراء الحرائق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، عن استشهاد عشرة عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة.

وحسب نص البيان، فقد تم تسجيل إصابة خمسة وعشرون (25) عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، أين تم إجلائهم مباشرة نحو المؤسسات الإستشفائية القريبة.

وأوضح المصدر، أن استشهاد أفراد من الجيش الوطني الشعبي جاء إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، يوم 23 جويلية 2023 لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة

ووفقا لنص البيان، فإن النيران المدعومة بقوة الرياح حاصرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة، صباح الـ 24 جويلية 2023 على الساعة الرابعة (04:00)، مما تسببت ، باستشهاد عشرة (10) عسكريين

ومن جهته، تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكرية

رمزي أحمد توميات

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