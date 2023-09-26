وزارة الدفاع الوطني: إتلاف أكثر من 8 ملايين قرص مهلوس و4 أطنان من الكيف المعالج

تم أمس بوادي سلي بولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية، تنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السموم وحرقها وذلك بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّت العملية تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ: 4 أطنان و 840.371 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج؛ 8.152.261 ثمانية ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وواحد وستون قرصا مهلوسا؛ 56 كيلوغرام و903 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين+هيرويين). وهي الكميات التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية، حسب ذات البيان.

تجدر الإشارة، يضيف المصدر، إلى أن عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لهذه العملية، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة وكذلك السلطات القضائية لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية الشلف مكان تنفيذ عملية الإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية.

وختم البيان أن العملية جاءت بعد تنفيذ عمليات أخرى مماثلة على المستوى الجهوي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة، تؤكد مرة أخرى على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من خلال التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل دون هوادة لإفشال جميع محاولات إغراق بلادنا بمختلف هذه السموم خاصة عبر حدودنا الغربية.

ش.ن

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