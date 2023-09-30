وزارة الدفاع: القوات البحرية تجلي بحار تركي كان على متن سفينة تجارية

نجحت قيادة القوات البحرية، في تنفيذ عملية إجلاء صحي لرعية تركية تعرض لكسور بليغة على مستوى الجمجمة إثر سقوط خطير على متن سفينة حاملة لراية دولة باربدوس حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وجاء في نص البيان :”أنه وعلى إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية لإنذار طوارئ يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على الساعة 16:30 من قبل السفينة التجارية المسماة “أدلهيد ب ر” الحاملة لراية دولة باربدوس، مفاده تعرض بحار من جنسية تركية لكسور بليغة على مستوى الجمجمة، إثر سقوط خطير على متن السفينة، لتتدخل حوامة الإنقاذ لتنفيذ عملية إجلاء صحي للرعية”.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني على أن البحار تم نقله على جناح السرعة للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم لتلقي العلاج

رمزي أحمد توميات

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