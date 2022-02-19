وزارة الدفاع: القضاء على سبعة إرهابيين بولاية سكيكدة

تمكنت اليوم السبت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على 7 إرهابيين بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن هذه العملية النوعية جاءت إثر تنفيذ مفرزة للجيش لعملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة.

وكشفت الوزارة، أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع 06 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية 01 بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

كما أوضح ذات البيان، أن هذه العملية النوعية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم قواتنا المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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