وزارة الدفاع: الإرهابيان الموقوفان بن حميدة رشيد وزموري عبد الحق يدليان باعترافات حصرية

9 أبريل، 2022

أعلنت اليوم السبت، وزارة الدفاع الوطني، عن بث تصريحات حصرية للإرهابيين الموقوفين بن حميدة رشيد وزموري عبد الحق حول نشاطاتهما الإجرامية.

وجاء في بيان للوزارة، أنه “مواصلة للاعترافات الحصرية التي أدلى بها الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس 2022 بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، الإرهابيان الموقوفان بن حميدة رشيد المدعو حذيفة، وزموري عبد الحق المدعو الحاج، يدليان باعترافاتهما حول نشاطاتهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية”.

رمزي أحمد توميات

9 أبريل، 2022

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