وزارة الدفاع: اعترافات خطيرة لأمير الجماعة الإرهابية المقبوض عليه في سكيكدة وعلاقته بمنظمة رشاد

وزارة الدفاع: اعترافات خطيرة لأمير الجماعة الإرهابية المقبوض عليه في سكيكدة وعلاقته بمنظمة رشاد

أعلنت اليوم الخميس وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها عن مواصلة بث اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم يوم 16 مارس 2022 بغابة واد الدوار ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب نص البيان، سيدلي الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان باعترافات حول نشاطاته منذ إلتحاقه بالجماعات الإرهابية.

كما سيكشف الارهابي عن معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الإرهابية بالمنظمة الإرهابية رشاد.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...