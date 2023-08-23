وزارة الدفاع: احباط محاولات إدخال 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

23 أغسطس، 2023
وزارة الدفاع الوطني: توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبطت مفارز مشتركة للجيش محاولات إدخال 3 قناطير و12 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 45858 قرص مهلوس

وجاءت هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من 16 الى 22 اوت الجاري، في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 135 شخصا وضبطت 11 مركبة و107 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و04 أجهزة للكشف عن المعادن و11,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

 

رمزي أحمد توميات

23 أغسطس، 2023

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