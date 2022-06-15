وزارة الدفاع: إنقاذ 84 شخص من الغرق خلال أسبوع

15 يونيو، 2022

 نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جوان الجاري، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 84 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

في حين تم توقيف 152 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

15 يونيو، 2022

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