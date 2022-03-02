وزارة الدفاع: إنقاذ 69 شخص من الغرق خلال أسبوع

2 مارس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 01 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تمكن حراس السواحل من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا (69) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمختلف السواحل الوطنية.

فيما تم توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أمناس وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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