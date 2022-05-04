وزارة الدفاع: إنقاذ 20 شخص من الغرق خلال أسبوع

4 مايو، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 04 ماي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وتندوف وإن أمناس وأدرار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

4 مايو، 2022

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