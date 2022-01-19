وزارة الدفاع: إنقاذ 111 شخص من الغرق في ظرف أسبوع

19 يناير، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جانفي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (111) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وفي نفس الإطار تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وتبسة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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