وزارة الدفاع:إحباط تهريب كميات ضخمة من المواد الغذائية

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 11 إلى 17 جانفي 2023، من عديد العمليات من ضبط وحجز اسلحة وكميات ضخمة من المواد الغذئاية الموجهة للتهريب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، (180) شخصا وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف

بالاضافة الى 48 مركبة و(54) مولدا كهربائيا و(71) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن، و(17,2) طن من خليط الحجارة والذهب الخام وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (13) شخص وضبط (12) بندقية صيد و(03) مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(159,7) طن وكذا (1475) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (38860) لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وسوق أهراس والطارف وتبسة.

رمزي أحمد توميات

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