وزارة الداخلية: يمنع منعا باتا تركيب سخان الماء في الحمام

افادت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه خلال الآونة الأخيرة، أصبح سخان المياه المتسبب الرئيسي في حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

و ذكرت ذات المصالح، بضرورة إتباع إرشادات السلامة، وعدم تركيب سخان الماء في الحمام أي في غرفة غير مهواة.

وجاء في نص البيان :”يمنع منعا باتا ومهما كان السبب تركيب سخان الماء في الحمام، كما ان سخان الماء يجب أن يوضع في مكان تتوفر فيه التهوية”.

كما أشارت الوزارة، إلى أن سخان الماء يجب أن يوصل بقنوات صرف الغازات السامة. والحرص على تركيب أو صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص. وعدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط.

رمزي أحمد توميات

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