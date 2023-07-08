وزارة الداخلية توضح بخصوص تعبيد طرقات “سيلاست” و”علي رملي” في بوزريعة

8 يوليو، 2023

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها رصدت انشغال خاص بسكان كل من حي “سيلاست” و”علي رملي” ببلدية بوزريعة في العاصمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصالح المختصة في بوزريعة، قامت بتعبيد كل الطرقات على مستوى حي “سیلاست”. سواء من ميزانية البلدية أو برامج المخططات البلدية للتنمية.

أما بخصوص شارع “علي رملي” الطريق الولائي رقم 45 الذي يتواجد في حالة مهترئة. وكذا شارع “قويدري عبد الغاني” الطريق الولائي رقم 130. فتعبيدها يقع على عاتق المديرية الفرعية للأشغال العمومية لولاية الجزائر. وليس على عاتق ميزانية البلدية كونها طرق ولائية

رمزي أحمد توميات

8 يوليو، 2023

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