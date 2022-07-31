وزارة الداخلية تصدر منشورا حول تمديد صلاحية وثائق إقامة الأجانب

قررت وزارة الداخلية التمديد الإستثنائي لصلاحية وثائق إقامة الرعايا الأجانب المتواجدين في الجزائر، التي انتهت صلاحيتها بعد مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر التمديد الإستثنائي لصلاحية وثائق إقامة الرعايا الأجانب المتواجدين في الجزائر و التي انتهت مدة صلاحيتها بعد شهر مارس 2020 بما فيهم الرعايا الاجانب الوافدين حديثا إلى التراب الوطني بطريقة آلية و بدون أي إجراء إداري، و ذلك في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا.

وجاء ذاك في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، يخص أهم الاجراءات التبسيطية في مجال الحالة المدنية و تنقل الأشخاص والأملاك

وأضافت الوزارة أنه تم إسناد منح الترخيص بنقل جثث الأجانب إلى بلدهم الأصلي إلى الولاية المختصة إقليميا بدلا عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، هذا إلى جانب تبسيط و توضيح إجراءات إصدار رخصة الزواج المختلط، حيث تقرر تمديد صلاحية الرخصة الإدارية للزواج المختلط التي انتهت مدة صلاحيتها خلال فترة الحجر الصحي لسنة واحدة و ذلك في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا.

رمزي أحمد توميات

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