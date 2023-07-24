وزارة الداخلية: تسجيل 15 ضحية و26 جريحا في الحرائق التي شبت عبر 16 ولاية

24 يوليو، 2023

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  في بيان لها، عن تسجيل 15 ضـحية و26 جريحا في الحرائق التي شبت عبر 16 ولاية

و كشفت وزارة الداخلية عن إجلاء 1500 مواطن في عدد من البلديات، وذلك اثر تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والمحاصيل الزراعية والأدغال في 16 ولاية.

وحسب نص البيان فقد تم إقحام 7500 عون حماية مدنية لمواجهة هذه الحرائق في الميدان وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالتحكم في أغلبها.

وتتواصل عمليات الإخماد الحرائق حاليا في 6 ولايات وهي بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، بتجنيد 13 رتل متنقل و3050 عون، تم تعزيزها صباح اليوم بـ12 رتل متنقل و1200 عون إضافي.

في حين يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الشعبي الوطني، بما في ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة.

هذا وقد طمأنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين القاطنين بهذه الولايات، مؤكدة التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية إلى غاية الاخماد النهائي للحرائق.

في حين دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة واتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق، مذكرة بإمكانية التبليغ عبر الأرقام الخضراء الموضوعة تحت تصرفهم

 

رمزي أحمد توميات

24 يوليو، 2023

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