وزارة الداخلية : تسجيل حالتي وفاة بكل من قالمة و تيبازة بسبب الأحوال الجوية

وزارة الداخلية : تسجيل حالتي وفاة بكل من قالمة و تيبازة بسبب الأحوال الجوية

أعلمت وزارة الداخلية اليوم في بيان لها عن تسجيل حالتي وفاة بكل من ولايتي قالمة و تيبازة وهذا في اطار متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الأولى تمثلت في طفلة تبلغ من العمر 7سنوات تم العثور على جثها بعد أن جرفتها مياه الأمطار على بعد 5كلم من مقر إقامتها ببلدية بوحشانة ولاية قالمة.

وأما الضحيه الثانية فتمثلت في طفل يبلغ من العمر 9سنوات و الذي توفي ببلدية خميستي ولاية تيبازة ، متأثرا بجراحه بعض تعرضه لانهيار جدار الملعب الجواري، حسب ذات البيان.

كما تم تسجيل تضرر عدد من المنازل و البنايات و المرافق العمومية لاسيما بعض الهياكل التربوية بسبب تسربات المياه وارتفاع منسوبها، يضيف بيان الوزارة.

و قالت وزارة الداخلية انه تمت إعادة السير العادي لحركة المرور بعدد من الولايات و هذا بعد انتهاء المصالح المعنية من عمليات امتصاص المياه من المسالك و الطرق المغمورة.

شرف الدين عبد النور

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