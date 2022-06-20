قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإرسال مساعدات عاجلة إلى بلدية تيمياوين، بولاية برج باجي مختار، عبر طائرتين عسكرتين انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري.

وتأتي هذه المساعدات التي تمثلت في 60 طنا من المواد الغذائية والخيم والأفرشة والبطانيات لفائدة المتضررين، إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مؤخرا هذه الولاية.

وأشرفت على إرسال هذه المساعدات المكلفة بالدراسات والتخليص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حمراوي ليندة، التي اوضحت أن انطلاق هذه المساعدات العاجلة، تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والفاعلين من أفراد الجيش الوطني الشعبي والهلال الأحمر الجزائري.

كما أكدت حمراوي، أن إرسال هذه المساعدات لا تزال متواصلة لمساعدة المتضررين جراء التقلبات الجوية، التي شهدتها مؤخرا بلدية تيمياوين، بولاية برج باجي مختار.

رمزي أحمد توميات

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