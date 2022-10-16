وزارة الداخلية: القضاء على 3723 مفرغة عشوائية للنفايات

كشفت اليوم الأحد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها أنه تم إحصاء 4409 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات. من خلال تنظيم 2558 عملية نظافة خلال الحملة الوطنية لنظافة المحيط.

ووفقا لنص البيان، فإنه منذ انطلاق الحملة الوطنية لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء التي باشرتها وزارة الداخلية منذ 30 سبتمبر 2022 بمعية ولاة الجمهورية، تم احصاء 4409 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات، كما تم تنظيم 2558 عملية نظافة واسعة النطاق أسفرت عن جمع 71 الف طن من النفايات.

في المقابل سمحت العملية بالقضاء على 3723 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات. منها 606 بالقرب من الوديان، و1063 على حواف الطرقات العمومية والمسالك، بالإضافة الى 237 نقطة بالقرب من الغابات

رمزي أحمد توميات

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