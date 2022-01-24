وزارة الداخلية: إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ

أعلنت وزارة الداخلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري المقبل، مع الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

و أوضحت الوزارة ان الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، حيث تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد الوفيات بمعدل يصل إلى 4600 وفاة في السنة.

وأضافت وزارة الداخلية، أن تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة انعكس على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية.

بالاضافة الى تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين.

ومحدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.

كما تم تسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة أثناء تحويلها بين الولايات،عبر القنوات الإدارية الموضوعة بالنظر للعدد المعتبر المرخص المحولة ولجوء بعض المخالفين الى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها مما أثر سلبا على السير الحسن للخدمة.

رمزي أحمد توميات

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