وزارة الخارجية: مشاريع تعاون بين الجزائر والسويد في هذه القطاعات

وزارة الخارجية: مشاريع تعاون بين الجزائر والسويد في هذه القطاعات

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان، بالعاصمة السويدية ستوكهولم مناصفة مع نظيره يان كنوتسون، كاتب الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد، دورة المشاورات السياسية الجزائرية-السويدية حسب بيان وزارة الخارجية

ووفقا لنص البيان، فقد استعرض الطرفان مُجمل العلاقات الثنائية كما بحثا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات وقد سمح هذا اللقاء بتحديد مشاريع تعاون تعود بالفائدة للبلدين سيما في قطاعات الرقمنة والمؤسسات الناشئة والطاقة والبيئة والتعليم والتبادل الأكاديمي والفلاحة والصناعة.

كما تم خلال هذه الجلسة بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما الوضع في فلسطين المحتلة وقضية الصحراء الغربية المحتلة والوضع في منطقة الساحل.

وجدد الطرفان الاهتمام بالحفاظ على الآلية المنتظمة للمشاورات السياسية الثنائية” كما اتفقا على أن يتم عقد الدورة المقبلة المقررة في الجزائر، خلال سنة 2024، مُعربين عن التزامهما بـ “تكثيف تبادل الزيارات الوزارية والعمل معا لتشجيع المتعاملين بكلا البلدين على إبرام شراكات مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.

كما تجدر الاشارة إلى أن لوناس مقرمان يقوم منذ الاثنين الماضي بجولة إلى ثلاثة بلدان أوروبية لإجراء مشاورات سياسية ثنائية.

رمزي أحمد توميات

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