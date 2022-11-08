وزارة الخارجية: توقيع اطار تعاون للتنمية المستدامة مع الأمم المتحدة

وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر، إطار جديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023-2027.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فانّ إطار التعاون هذا يعتبر وثيقة مرجعية في مجال التعاون بين الطرفين وأداة رئيسية لبرمجة نشاطات ميدانية لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر

وجاءت الوثيقة كنتيجة لمقاربة توافقية وتشاركية ساهم فيها كل الشركاء الوطنيين المعنيين، من خلال عديد الاجتماعات التنسيقية.

وأضافت وزارة الخارجية أنّ هذه الوثيقة ستوجه أعمال الوكالة الأممية المعتمدة بالجزائر في إطار دعمها على تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية.

كما أكدت الوزارة، أنّ إطار التعاون هذا سيعزز من المساعدة التقنية التي يوفرها برنامج الأمم المتحدة لجهود الحكومة الجزائرية في سياستها التنموية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في آفاق 2030.

ليديا كبيش

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