وزارة الخارجية تطمئن: لا إصابات بين صفوف الجالية الجزائرية في السودان

16 أبريل، 2023

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، متابعتها لأوضاع الجالية الجزائرية في السودان، بالتنسيق مع سفارة الجزائر لدى الخرطوم.

وطمأنت وزارة الخارجية في بيان لها، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية على إثر التطورات التي تشهدها السودان.

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية.

وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم، وهذا عبر الرقم الأخضر التالي: 00249120062900.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2023

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