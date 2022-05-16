وزارة الخارجية تدعو المقبولين في مسابقة التوظيف الى سحب الاستدعاءات

16 مايو، 2022

دعت اليوم الإثنين، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، المترشّحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي، الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم، الى التقرّب من مكاتب بريد الجزائر في بلدياتهم، لسحبها.

وجاء في نص البيان :”تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كافة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي ملحق الشؤون الخارجية وكاتب الشؤون الخارجية الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم إلى التقرب من مكاتب بريد الجزائر التابعة لبلدية مقر إقامتهم المصرح بها في استمارة المعلومات المودعة في ملف المشاركة و ذلك لسحب استدعاءات المشاركة الخاصة بهم.”

وحسب نص البيان، فإنه و في حال تعذر سحب ذات الإستدعاءات لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين على المترشحين طباعة صفحة قائمة المقبولين الوارد أساءهم فيها واستظهارها مع وثيقة اثبات الهوية يومي إجراء المسابقة.

ليديا كبيش

16 مايو، 2022

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