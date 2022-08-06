وزارة الخارجية: تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

أفاد السفير الجزائري لدى بكين، حسن ربيعي، أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جاء هذا التصريح في رد السير على الصحافة الصينية، حول تطورات قضية تايوان، على هامش زيارة السلك الدبلوماسي للدول الإسلامية إلى مقاطعة شينجينغ في 4 أوت 2022.

وقال السفير :”أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها. وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971″.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...