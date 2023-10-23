وزارة الخارجية: الجزائر تساند ترشح السعودية لاحتضان مونديال 2034

23 أكتوبر، 2023
عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن مساندة الجزائر للمملكة العربية السعودية في ترشحها لاحتضان كأس العالم 2034.

وأكدت وزارة الخارجية، على أن المملكة العربية السعودية، تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي، مضيفة الى أن الجزائر ستدعم السعودية للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والإسلامية.

كما تجدر الإشارة، إلى أنه سبق للمملكة العربية السعودية، أن أبدت نيتها في احتضان نهائيات كأس العالم 2034، يوم 4 أكتوبر الماضي

رمزي أحمد توميات

23 أكتوبر، 2023

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