وزارة الخارجية: الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في الطوغو

12 مايو، 2022

أدانت اليوم الخميس، الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما للقوات المسلحة الطوغولية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى، حسبما أفادت به وزارة الخارجية، في بيان لها.

و تقدمت الجزائر بتعازيها لأسر الضحايا وأحبائهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع شعب وحكومة الطوغو في الحرب ضد الإرهاب.

كما جددت الجزائر دعوتها لاتخاذ رد فعل حازم وفعال من جانب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة التي لا تزال تتفاقم في أفريقيا، وتهدد السلم والأمن في القارة وتعوق جهود التنمية الاقتصادية فيها.

لاسيما في القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الأفريقي في مالابو، والتي ستشارك فيها الجزائر بفاعلية يجب أن تكون قادرة على تكريس هذا التصميم وترجمته إلى عمل جماعي موحد يأخذ في الاعتبار نطاق وخطورة التهديد، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

12 مايو، 2022

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