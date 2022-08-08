وزارة الخارجية: الجزائر تابعت بارتياح كبير توقيع اتفاق سلام بين الفرقاء التشاديين بالدوحة

8 أغسطس، 2022

أعربت الجزائر، عن إرتياحها الكبير لتوقيع السلطات التشادية والعديد من الجماعات والحركات المسلحة اليوم في الدوحة على اتفاق سلام.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية :”تابعت الجزائر بارتياح كبير توقيع السلطات التشادية والعديد من الجماعات والحركات المسلحة اليوم في الدوحة، على اتفاق سلام لتمهيد الطريق أمام حوار وطني شامل في نجامينا من أجل سلام دائم في جمهورية تشاد”.

وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم الجزائر بأحر التهاني إلى الحكومة وجميع الأطراف التشادية على التزامها الرائع بهذه العملية، يضيف البيان.
كما ترحب الجزائر بالإسهام الذي قدمته دولة قطر، التي استضافت المحادثات على مدى الأشهر الخمسة الماضية
رمزي أحمد توميات
8 أغسطس، 2022

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