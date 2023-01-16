وزارة الثقافة تنظم يوما دراسيا بمناسبة “يناير”

نظم صبيحة اليوم الإثنين٬بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”،المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ٬وذلك بإشرافٍ من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، يومًا دراسيًا تحت شعار “يَناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة”، وهذا بحضور إطارات من الوزارة،باحثين ومهتمين بالمجال٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وصرحت الوزيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها رئيس ديوان الوزارة محمد سيدي موسى،بأن تنظيم هذا اليوم يندرج ضمن مسعى القطاع لفهم ينّاير وتفسيره بكل أبعاده، ولكن بصبغة البحث والمعرفة، ومن الناحية الرمزية والدلالية لممارساته وطقوسه، وكذا الناحية المشهدية من حيث الفولكلور والعادات، علاوةً على جوانبه الإقتصادية والإجتماعية٬يضيف البيان.

وذكر البيان٬بأن هذا اليوم الدراسي شهد تقديم محاضرة إفتتاحية من طرف البروفيسور سليمان حاشي٬ مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ.

وختم البيان٬بأن هذه المحاضرة تلتها مداخلات لأساتذة وباحثين في المجال٬من مختلف الجامعات الجزائرية،حول أهمية طريقة وأبعاد الإحتفال بهذا اليوم في مختلف ربوع الوطن،تبعها نقاش مفتوح حول الموضوع بين المتدخلين والحاضرين.

حورية سعداوي

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