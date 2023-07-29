وزارة الثقافة تعلن عن قبول 37 مشروعا سينمائيا

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن المشاريع السينمائية المقبولة من طرف لجنة دعم القراءة واعانة السينما للاستفادة من الدعم المالي في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون بعنوان سنة 2023.

وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطَار الاعتمادات المُخصّصَة لإعَانة الدّولة لترقيَة الفنون والآداب وطبع ونشر الكتاب والسينمَا بعنوان سَنة 2023 استقبَلت وزارَة الثقَافة وَالفنون في مَجَال السّينما 43 مَشرُوع دعم أفلام طويلة، 20 مشرُوع دعم فيلم قصير، 27 مَشروع إنتاج فيلم وثائقي، 6 مَشَاريع إعَانَة الكتَابة، 7 مشاريع إعَانة مَا بَعد الإنتَاج.

وخلَال الاجتمَاع المنعَقد بتَاريخ 23 و24 جويليَة 2023 وبَعد يَومَين من الدّرَاسَة وَالمنَاقشَة خَلصَت أشغال هذا الاجتمَاع لصيَاغة المَحضَر المتضمّن النتَائج الخاصة بالمشَاريع المُؤهّلة للحُصول على دعم مالي في إطَار برنامج وزارَة الثقَافَة والفنون، حيث تم قبول 37 مشروعا بتقدير مَالي إجمَالي 636.500.000 دينار.

هذا وتتضمن المشاريع في دعم 12 مشروعا لإنجاز أفلام سينمائية طويلة، دعم 06 مشاريع لإنجاز أفلام سينمائية قصيرة، دعم 09 مشاريع لإنجاز أفلام وثائقية، دعم 06 مشاريع في إطار الاعانة على الكتابة ومنح إعانة لمرحلة ما بعد الإنتاج ل 04 مشاريع لإنجاز أفلام سينمائية طويلة.

وللإشارة فقد تم فتح الباب أمام الشباب المبتدئ في المجال وإعطائه فرصة لإنجاز أفلام سينمائية قصيرة دون شرط الإنجاز المسبق لأعمال أخرى، وهذا عملا بتوصيات الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة بتاريخ 29 و30 أفريل 2023.

كما تمّ قبول المشاريع الخاصة بالكتابة بنسبة 100% من إجمالي المشاريع المودعة، يضيف ذات المتحدث.

ليديا كبيش

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