وزارة الثقافة تعلن إطلاق مشروع حاضنة “مُبادرة Art”

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق مشروع حاضنة “مُبادرة Art“، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى دعم وتعزيز الصناعات الإبداعية في الجزائر، بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA) و المدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA).

و تم تصميم مشروع الحاضنة “مُبادرة Art”، لتكون بمثابة برنامج طموح يهدف إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والعملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية، مع التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية، كما يقدم دعما شخصيا للمشاركين يتمثل في ورشات عمل تفاعلية، وجلسات تدريب جماعية، و إستشارات فردية من طرف خبراء جزائريين ودوليين.

و يهدف هذا البرنامج إلى اختيار ودعم ما بين 15 إلى 20 شركة ناشئة، صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء الوطن، تمارس نشاطها في مجالات الصناعات الإبداعية المختلفة، على غرار الفنون والتصميم والإعلام والترفيه والتكنولوجيا الإبداعية، حيث يتم تشجيع المشاركين الراغبين في تثمين تراثهم الثقافي وتحفيز إبداعهم وتعزيز مكانتهم في السوق على تقديم ترشحهم.

و أشارت وزارة الثقافة إلى أن المشاركون المحتملون يشملون، مبدعي المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات البث المباشر، ومطوّري وسائط تفاعلية، الساعين إلى الإبتكار في الطريقة التي يتم بها إنشاء وتوزيع، واستهلاك هذه الطرق الجديدة، محترفيّ تصميم الجرافيك وتصميم المنتجات، وكذلك المبتكرون الذين يبحثون عن حلول تصميمية مبتكرة لتلبية احتياجات السوق، الفاعلون في قطاع الترفيه، مثل منظميّ الفعاليات، والفنانون، والشركات الناشئة التكنولوجية المتخصصة في الصناعة الترفيهية، الساعون إلى تطوير مجال الترفيه، و رواد التقنيات الغامرة، الساعون إلى استكشاف الفرص المتاحة من خلال الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وغيرها من التقنيات الغامرة لخلق تجارب فريدة وجذابة.

و للتقدم إلى” مُبادرة Art ” ولمزيد من المعلومات،دعت الوزارة إلى ملء النموذج المتاح على الرابط باللغة العربية https://forms.office.com/r/vcskZxa3Bd ، و باللغة الفرنسية https://forms.office.com/r/ZMk8yJi7hr هذا و سيتم فتح باب التسجيل، حسب بيان الوزارة، ابتداءً من 25 مارس الجاري، و إلى غاية 30 أفريل المقبل.

شرف الدين عبد النور

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