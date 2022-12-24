وزارة الثقافة تستفيد من رخصة استثنائية لانتاج عدد من المشاريع

كشفت وزارَة الثقافة والفنون، في بيان لها، عن استفادتها مِن رخصَة استثنائية من مصَالح الوزارة الأولى، تخص المصادقة على منح إعانات جديدة لسنة 2022 لإنتاج عديد الأعمال والمشاريع السينمائية والمسرحية.

وحسب نص البيان، فإن هذه العملية تدخل في إطار تسوية الأشطر المتبقية من المشاريع المتكفّل بها سابقًا من حساب التخصِيص الخَاص رقم 014-203 الذي عنوَانه الصندّوق الوطني لتطوير الفَن والتقنية والصّناعة السينماتوغرافية وترقيَة الفنون والآدَاب وَالمُغلَق بتَاريخ 31 ديسمبر 2021.

ووفقا للمصدر، فقد استفادت 21 مؤسسة إنتاج سينمائي من أشطر مالية، بتقدير مالي قدره 105.314.600 دينار، كما استفاد 14 عملا مسرحيا جديدا، لـ 14 مسرح جهوي، بتقدير مالي: 74.200.000.00 دينار، و6 نشاطات فنية مسرحية من إنتاج جمعيات ثقافية، استفادت بقيمة مالية قدرها 6.400.000.00 دينار.

كما تم توجيه إعانات من أجل تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات نشر وتوزيع منتجات سمعية بصرية، بغلاف مالي قدره 1.310.000.00 دينار.

كما كشفت ذات المصالح، أنه ومنذ استصدَار الرخصة على شكل مقرر رقم 7002 والمؤرّخ في 21 سبتمبر 2022، وبعد إرسَال الوثائق التبريرية مِن طَرَف المؤسّسَات المَعنية تَم تسويَة الشطر الثاني المتبقي لـ 31 إنتاجًا مسرحيًا من طرف 31 جمعية وتعاونية، بمبلغ 22.400.000.00 دينار، وتسوية الشطر الثاني لإنتاجين مسرحيين من طرف مسرحين جهويين، بمبلغ 3.000.000.00 دينار.

كما مكّنت من تسجيل ألبومات غنائية من طرف مؤسسات سمعي بصري، بمبلغ 200.000.00 دينار، وتنظيم صالون للفن التشكيلي بمبلغ 390.000.00 دينار جزائري.

ومن أجل إضفاء أكثر نجاعة على عملية الدعم، تسعى وزارة الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الدعم، الشفافية، انتقاء المشاريع الفنية الهادفة ومرافقة جميع مراحل إنجاز الأعمال الفنية، مع التأكيد على اعتماد دفتر شروط جديد، وتضمين الاتفاقية الممضاة لالتزامات من شأنها ضمان السيرورة الحسنة لعملية الدعم.

ليديا كبيش

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