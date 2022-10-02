وزارة الثقافة: إنشاء لجنتين للتكوين الفني بالمدارس

وقعت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على مقرر إنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني للفنون الجميلة بالمدارس الجهوية، وإعداد برنامج التكوين الفني في الموسيقى، حسبما جاء في بيان لوزارة الثقافة.

ووفقا لنص البيان، فإن الخطوة جاءت تطبيقا لمخرجات الاجتماعات التي أشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. مع مدراء ومسؤولي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، والتي تبعها شروع مصالح الوزارة في تسوية ملفات الترقية لمستخدمي القطاع. وكذا إنشاء لجان ضمان الجودة على مؤسسات التكوين التابعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون.

كما قامت مولولجي، بالتوقيع على مقرر لإنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني للفنون الجميلة بالمدارس الجهوية والمتكونة من 11 عضوًا برئاسة “عمراوي نبيل” مكلف بتسيير المدرسة العليا للفنون الجميلة.

ووقعت وزير الثقافة على مقرر آخر لإنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني في الموسيقى بالمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقى والمتكونة هي الأخرى من 11 عضوًا برئاسة “بوعزارة عبد القادر” مدير المعهد العالي للموسيقى.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...