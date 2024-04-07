وزارة التعليم العالي: منصة رقمية جديدة باعتماد الذكاء الاصطناعي الموسم الجامعي المقبل

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، لدى حلوله، اليوم الأحد، ضيفاً على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، عن إطلاق منصة جديدة باعتماد الذكاء الاصطناعي للسماح باختيارات أحسن، خلال الموسم الجامعي 2024 – 2025.

و أشار داودي إلى أن قطاع التعليم العالي، تدعّم بـ 54 منصة رقمية، مبرزاً ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تشهد نسبة رسوب مرتفعة في السنة الأولى بلغت 38 بالمائة، لتنخفض الآن إلى حدود 17 بالمائة، وذلك بفضل اعتماد نظام الرقمنة، يضيف المتحدث.

كما أكد مستشار وزير التعليم العالي، على أنّ مستوى الجامعات الجزائرية يرقى إلى كبريات نظيراتها العالمية، وذلك بناءً على عدّة مؤشرات، أبرزها-يضيف ذات المتحدث- دخول 23 جامعة مكانة متقدمة في الترتيب العالمي، فضلاً عن تصنيف عدة باحثين جزائريين، ونيل طلبة ميداليات ذهبية في مسابقات دولية، ونيل الجزائر برونزية أولمبياد الرياضيات.

هذا و تطرّق عبد الجبار داودي، إلى استحداث عدّة تخصصات جديدة مثل الإعلام الكمي، مع انفتاح الجامعة أكثر على المقاولاتية، مؤكدا أنّ الجامعة الجزائرية صارت اليوم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني باعتبارها مؤسسة منتجة للثروة و لمشاريع الأعمال وبرامج التطوير العلمي، و”لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات التعليمية الكلاسيكية، مثلما كان عليه الحال منذ الاستقلال”، يضيف المستشار.

كما كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الخزينة العمومية اقتصدت المليارات إثر اعتماد نمط صفر ورق منذ السنة الفارطة، حيث جرى حسبه، اقتصاد 520 مليار سنتيم في ثلاثة أشهر، إضافة إلى 96 ملياراً في الثلاثي الأخير.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...