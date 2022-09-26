وزارة التعليم العالي: فتح باب الترشح للحصول على التأهيل الجامعي

أعلنت اليوم الإثنين، وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن افتتاح الدورة الثالثة للترشح، من أجل الحصول على التأهيل الجامعي.

وأفادت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، أتن الفئة المعنية هي كل من الأساتذة المحاضرين قسم “ب”، والأساتذة الباحثين قسم “ب”.

كما يمكن حسب ذات المصدر، للأساتذة المحاضرين والباحثين، المستوفون للشروط القانونية للترشح تقديم الملف عبر المنصة الرقمية “برغرس”.

وهذا باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط https://progres.mesrs.dz/webgrh خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 أكتوبر، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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