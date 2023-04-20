وزارة التعليم العالي: تمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية

وزارة التعليم العالي: تمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمديد السنة الجامعية إلى غاية 27 جويلية بالنسبة للمؤسسات التي عرفت تأخرا في إتمام البرامج البيداغوجية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة التعليم العالي الى رؤساء الندوات الجهوية محذرة من برمجة امتحانات السداسي الثاني قبل استكمال البرامج.

و أكدت أن بعض المؤسسات برمجت الإمتحانات اواخر الشهر الجاري. علما بأن الإنتهاء من تغطية الأعباء البيداغوجية تقتضي ضمان 14 أسبوعا دراسيا على الأقل بالنسبة لكل سداسي.

كما شددت الوزارة على ضرورة برمجة إمتحانات السنة بعد التأكد من اتمام الحجم الزمني اللازم. بما فيها إمتحانات الدورة الإستدراكية التي يجب تنتظيمها هي الأخرى قبل العطلة الصيفية

رمزي أحمد توميات

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