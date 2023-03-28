وزارة التضامن:كل الأسر المعوزة إستفادت من المنح

كشفت سمية أولمان مديرة حماية وترقية الأسرة على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن وضع عدد من العمليات التضامنية للتكفل بالأسر ومساعدتهم خلال شهر رمضان من خلال توفير و ضمان المستلزمات الأولية و المواد الإستهلاكية .

وأوضحت أولمان خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن قطاع التضامن يعين مستخدمين للقيام بتحقيق عن الأسر لمعرفة الوضعية الإجتماعية الحقيقية لهم. وتقديم نوع الإعانة اللازمة.

وكشفت ذات المتحدثة أن كل الأسر المعوزة المستهدفة الموجودة على المستوى الوطني إستفادت من المنح المالية لشهر رمضان. مضيفة أن عملية أخرى سيقوم بها القطاع تتمثل في توزيع طرود غذائية كإضافة للعائلات المعوزة مقدمة من طرف محسنين .

أما بخصوص مطاعم الرحمة، أكدت المسؤولة أن القطاع يسهر على فتح مطاعم الرحمة في ظروف صحية لائقة. داعية المواطنين للتضامن مع الغير سواء كان عابر سبيل أو شخص معوز أو في وضعية إجتماعية صعبة. مشيرة إلى أن القطاع هو الذي يعطي الموافقة للمواطنين لفتح مطاعم الرحمة .

كما اشارت الى ثاني عملية لهذه السنة و هي الأسواق التضامنية التي لقيت ترحيبا و اقبالا من المواطنين. و التي تنظم بالتنسيق مع وزارة الداخلية و هي عبارة عن فضاءات للتسوق خصصت للأسر ذات الدخل المحدود.

كما كشفت ذات المتحدثة، عن الطبعة الثالثة لمسابقة تلاوة القران الكريم و المنظمة من طرف وزارة التضامن و التي انطلقت منذ عدة أسابيع في ولايات مختلفة على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع.

بما فيها مؤسسات حماية الطفولة و المؤسسات المتخصصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة ، مشيرة بأن التصفيات ستكون على مستوى ولاية الجزائر

رمزي أحمد توميات

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