وزارة التربية: هذا تاريخ استئناف العمل للموظفين والأساتذة

17 أغسطس، 2022
أعلنت اليوم الأربعاء، وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، عن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023.
وحسب نص البيان، فإن تاريخ إستئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023 لجميع المناطق يكون بالنسبة للموظفين الإدارييني ووم الأحد 28 أوت 2022 صباحا، وبالنسبة للأساتذة يوم الأربعاء 31 أوت 2022 صباحا.
كما تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع. وتتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم إلى التحضير الجيد والإستعداد لتأمين دخول مدرسي ناجح.
رمزي أحمد توميات
17 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات العربية المتحدة

14 مايو، 2022

وزير الصناعة يستقبل السفير البريطاني لتقييم واقع العلاقات الثنائية

16 نوفمبر، 2020

الرئيس تبون يستلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

27 سبتمبر، 2020

زغماتي: القوانين القديمة المتعلقة بجرائم الإختطاف أصبحت لا تردع

25 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: