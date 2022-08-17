وزارة التربية: هذا تاريخ استئناف العمل للموظفين والأساتذة

أعلنت اليوم الأربعاء، وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، عن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023.

وحسب نص البيان، فإن تاريخ إستئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023 لجميع المناطق يكون بالنسبة للموظفين الإدارييني ووم الأحد 28 أوت 2022 صباحا، وبالنسبة للأساتذة يوم الأربعاء 31 أوت 2022 صباحا.

كما تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع. وتتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم إلى التحضير الجيد والإستعداد لتأمين دخول مدرسي ناجح.

رمزي أحمد توميات

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