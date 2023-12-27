وزارة التربية: ندوة وطنية لمتابعة التقدم في تنفيذ التعليمات البيداغوجية و الإدارية

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الثلاثاء، ندوة وطنية، من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، خُصّصت لمتابعة التقدم في تنفيذ التعليمات المسداة إليهم بخصوص تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية.

في المستهل، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع وحثّهم على الاستزادة في العمل والمتابعة الميدانية بالدقة والصرامة لتنفيذ ما تبقى من العمليات المبرمجة في عطلة الشتاء، ومنها استكمال حصص الدعم والمراجعة المبرمجة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات خاصة وأن إقبال التلاميذ كان معتبرا ولاقت العملية استحسان التلاميذ وأوليائهم.

كما أمر عبد الحكيم بلعابد، بمواصلة تحسيس العدد القليل جدا من منتسبي جهازي الادماج المهني والادماج الإجتماعي لحاملي الشهادات قصد استفادتهم من الإدماج في مناصب دائمة في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية، حيث أكد الوزير في أكثر من مناسبة أنه سيُتَكفل بهم سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها، في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها مع العلم أن الأحكام المتعلقة بعملية الإدماج تنتهي آجالها بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

كما ذكّر وزير التربية الوطنية، بضرورة إتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة، وتسديد أجور مستخدمي القطاع لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية وفي آجالها.

وفي إطار التحضير للندوة الوطنية التي ستُجرى خلال الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء، أمر الوزير بتحضير جميع الوضعيات المرتبطة بمواضيع الورشات المعلن عنها، حسب بيان وزارة التربية الوطنية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...