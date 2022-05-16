أكد اليوم الإثنين، المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، عباس بختاوي، على أن مواضيع امتحانات البكالوريا ستكون من الدروس الحضورية.

وأوضح بختاوي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن مواضيع امتحانات البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط تم إعدادها من الدروس الحضورية مع الأساتذة.

و ذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع، يضيف ذات المتحدث

وكشف المفتش المركزي، أز مواضيع الامتحانات صارت جاهزة و أن اللجان المكلفة بالإعداد اشتغلت منذ شهر جانفي الماضي، معلنا أن اللجان المكلفة بالطبع موجودة حاليا في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي و ذلك في انتظار ساعة الصفر.

كما استبعد نفس المسؤول، إمكانية حدوث أي تسريب لمواضيع الامتحانات قبل الموعد المحدد للامتحان، وذلك بالنظر إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية و بالتعاون و التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

وأوضح بختاوي، أن احتمالات التسريب تساوي الصفر، داعيا التلاميذ و الأولياء إلى عدم الاهتمام بالمناشير التي تظهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي لأنها غير صحيحة، لأن هدفها فقط التشويش والتأثير على التحضير و التركيزالنفسي للتلاميذ.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول بوزارةالتربية، ان :”نشر الأسئلة عبر المواقع الالكترونية يوم الامتحان مسموح به فقط بعد مرور نصف الوقت و بداية خروج التلاميذ من أقسام الامتحان، وغير ذلك فإن من تثبت مسؤوليته سيتعرض لإجراءات عقابية قد تصل حد السجن”.

رمزي أحمد توميات

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