وزارة التربية: كتاب اللغة الإنجليزية للثالثة ابتدائي سيكون جاهزا مع الدخول المدرسي

كشف المفتش بالمفشية العامة بوزارة التربية الوطنية، سعيد سعدو، أن كتاب اللغة الإنجليزية للثالثة ابتدائي سيكون جاهزا مع الدخول المدرسي في 21 سبتمبر.

وأكد سعدو، لدى حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أن تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي وحدهم المعنيون بدراسة اللغة الإنجليزية، حيث ارتأت الوزارة إدخال الإنجليزية تدريجيا للمرحلة الابتدائية.

وقال ذات المتحدث، بخصوص كتاب الإنجليزية أنه :”سيكون جاهزا قبيل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسية يوم 21 سبتمبر المقبل”، موضحا أن طبع الكتاب يمر بعدة مراحل.

وأضاف سعدو قائلا :”فبعدما أعد المضامين مجموعة مفتشين وأساتذة مختصين، تم تحويله إلى المعهد الوطني للبحث في التربية لتقوم لجنتي المصادقة والمتابعة بقراءته وتدقيقه، حيث تعمل اللجان حاليا على إعادة دراسة الكتاب الذي لا يتجاوز 60 صفحة”.

أما بالنسبة لتأطير أساتذة الإنجليزية فأشار المسؤول بوزارة التربية، الى أن الوزير أشرف مؤخرا على إعطاء الضوء الأخضر للنواة الوطنية المشكلة من المفتشين في المتوسط والثانوي ومفتشين مركزيين سيشرفون على العملية، من خلال لقاءات جهوية تشرف على تكوين أساتذة الإنجليزية بداية من 7 سبتمبر الجاري.

وبخصوص عملية التوظيف فسيتم الفصل بناء على الأرضية الرقمية التي تختار وفقا للبرنامج المعد، أولها شرط أقدمية الشهادة فإن تعادلا في الشهادة يعين الأكبر سنا، فيما ستمنح الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

ومن المنتظر أن يتم توزيع الأساتذة بناء على ساعة ونصف لكل فوج تربوي، ليكلف كل أستاذ بأكثر من مدرسة، فيعيّن في مدرسة أم وعدة مؤسسات كلواحق، يضيف سعدو.

ليديا كبيش

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