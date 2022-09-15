وزارة التربية: تنظيم حملة تنظيف وطنية للمدارس بداية من الجمعة

اعلنت اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها تحت شعار “دخول مدرسي في محيط نظيف”.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن حملة التنظيف هذه ستنطلق يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا، على المستوى الوطني. وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر، أن هذه الحملة تهدف إلى توفير وسط مدرسي نظيف وسليم في المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ، وأعضاء الجماعة التربوية في أحسن الظروف.

وحسب نص البيان، سيشارك في العملية التنظيف، كل من مصالح الجماعات المحلية ومديريات البيئة، ودور البيئة وجمعيات أولياء التلاميذ. إضافة إلى المجتمع المدني والكشافة الاسلامية.

كما أشارت الوزارة، الى أن حملة التنظيف تأوي تنفيذا لقرار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وتجسيدا لتعليمات وزير التربية في اطار التحضير للدخول المدرسي 2022-2023.

ليديا كبيش

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