وزارة التربية: تنظيم حملة تنظيف وطنية للمدارس بداية من الجمعة

15 سبتمبر، 2022

اعلنت اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها تحت شعار “دخول مدرسي في محيط نظيف”.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن حملة التنظيف هذه ستنطلق يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا، على المستوى الوطني. وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر، أن هذه الحملة تهدف إلى توفير وسط مدرسي نظيف وسليم في المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ، وأعضاء الجماعة التربوية في أحسن الظروف.

وحسب نص البيان، سيشارك في العملية التنظيف، كل من مصالح الجماعات المحلية ومديريات البيئة، ودور البيئة وجمعيات أولياء التلاميذ. إضافة إلى المجتمع المدني والكشافة الاسلامية.

كما أشارت الوزارة، الى أن حملة التنظيف تأوي تنفيذا لقرار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وتجسيدا لتعليمات وزير التربية في اطار التحضير للدخول المدرسي 2022-2023.

ليديا كبيش

15 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

المغرب المحتل يحاول إخفاء مسؤوليته عن اختفاء المئات من الصحراويين خلال حرب الصحراء الغربية

23 فبراير، 2021

بلعابد: أزيد من 4 مليون تلميذ سيستفيدون من كتاب الانجليزية مجانا

8 سبتمبر، 2022

وثيقة/ النص الكامل لخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح

16 سبتمبر، 2019

تحطم مروحية رئيس أركان الجيش الهندي

8 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: